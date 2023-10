Streit eskalierte Grazer Paar attackierte sich gegen­seitig mit Messer Graz/ Gösting - Mittwochabend, 22. März 2023, verletzte sich ein Paar nach einem Streit gegenseitig mit einem Messer. Der Mann und die Frau wurden festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Graz verbracht. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (99 Wörter) © Артем Константинов/ #132440298/ stock.adobe.com

Gegen 20.45 Uhr kam es zu einem Streit zwischen einer 31-Jährigen und einem 41-Jährigen aus Graz. Das Paar befand sich in der Wohnung des Mannes. Infolge des Streites verletzten sich beide. Sie fügten sich mit demselben Messer gegenseitig oberflächliche Schnittverletzungen zu. Aufgrund des vorliegenden Sachverhaltes erfolgten noch in der Wohnung die Festnahmen der beiden.

Noch nicht einvernommen

Beide Tatverdächtigen wurden in weiterer Folge in das Polizeianhaltezentrum Graz verbracht. Der 41-Jährige musste vor der Einlieferung noch im LKH Graz medizinisch versorgt werden. Aufgrund der starken Alkoholisierung des Paares am Vorabend sind Einvernahmen noch ausständig.