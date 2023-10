Mieten steige So viel Miete zahlen Studenten in der Steier­mark Steiermark - Studieren wird zu einer immer größeren finanziellen Belastung: Die Inflation ist hoch, die Energiekosten steigen und auch die Mieten klettern nach oben. In Graz zahlen Studenten im Durchschnitt 450 Euro. Wer in einer kleineren Hochschulstadt wie Leoben studiert, dem kommt die Miete wesentlich günstiger. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (332 Wörter) © pexels.com

Die steigenden Mietpreise treffen alle. Auch für Studierende stellt dies eine große finanzielle Herausforderung dar. Wie viel Studierende für eine kleine Wohnung ausgeben müssen, hängt stark von der Stadt ab. In den beliebten Großstädten wie Graz ist Wohnen dementsprechend teurer. In kleineren Hochschulstädten wie Leoben können Studierende hingegen viel Geld bei der Miete sparen. Ein Vorjahresvergleich der Angebotsmieten von Singlewohnungen (bis 40 Quadratmeter) in Hochschulstädten von immowelt.at zeigt, dass die Gesamtmieten in Graz und Leoben um 5 bzw. 6 Prozent gestiegen sind.

Studentenwohnungen in Graz relativ “günstig”

Während die Studierenden in Wien 580 Euro und in Salzburg sogar 610 Euro zahlen, erweist sich das Wohnen in der zweitgrößten Stadt Österreichs als etwas günstiger. Die Mieten in Graz befinden sich mit 450 Euro im Median zwar noch im Mittelfeld, doch auch in der steirischen Großstadt zogen die Preise zuletzt um 5 Prozent an.

Preiswerte Mieten in Leoben

Aufgrund der hohen Mieten in den Großstädten rücken zunehmend kleinere Hochschulstädte in den Fokus von Suchenden. In der Folge steigen auch dort die Preise. In Leoben wurde ein prozentueller Anstieg von 6 Prozent verzeichnet. Dennoch sind die Mieten in Leoben mit 380 Euro immer noch preiswert, obwohl sie zuletzt ebenfalls spürbar nach oben geklettert sind.

Mieten verschlingen Großteil der Studienbeihilfe

Um Studenten finanziell unter die Arme zu greifen, gibt es die staatliche Studienbeihilfe. Doch die hohen Mieten verschlingen selbst vom Höchstsatz (ohne Kind, ohne Behinderung), der aktuell bei 855 Euro pro Monat liegt, einen großen Teil. In Graz gehen sogar 53 Prozent des Maximalsatzes alleine für die Gesamtmiete weg. Für die steigenden Lebenshaltungskosten bleibt dann nicht mehr viel Geld übrig. Hinzu kommt, dass viele Studierende in der Praxis deutlich weniger Zuschuss bekommen, da dieser an gewisse Voraussetzungen wie Altersgrenzen geknüpft ist. Etwas besser sieht es hingegen in den preiswertesten Städten aus: In Leoben (44 Prozent) können Studierende mehr als die Hälfte vom Höchstsatz der Studienbeihilfe anderweitig verplanen.