Bleiplatten gestohlen Diebes-Trio kurz nach Flucht festgenommen Seiersberg - Drei ungarische Staatsbürger stahlen Mittwochabend, 22. März 2023, Bleiplatten von einem Firmengelände. Der Besitzer verständigte die Polizei. Die Diebe konnten in Spielfeld nach einer kurzen Flucht angehalten und festgenommen werden. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (154 Wörter) © pexels.com

Der Besitzer der Firma verständigte um 19.34 Uhr die Polizei. Die Verdächtigen transportierten zu diesem Zeitpunkt 29 Bleiplatten, Schadenssumme mehrere tausend Euro, mit einem weißen Transporter auf die A9 bzw. in Richtung Süden. Polizisten aus Seiersberg leiteten sofort geeignete Fahndungsmaßnahmen ein. Mehrere Polizeistreifen (Seiersberg, Leibnitz, Diensthundeinspektion, Schnelle Reaktionskräfte, Autobahnpolizei) beteiligten sich an der Fahndung nach den flüchtenden Tätern. Nach nur 30 Minuten hielten Beamte der „Schnellen Interventionsgruppe (SIG)“ die drei Ungarn (52, 26, 23) in Spielfeld, Bezirk Leibnitz an. Die zuvor gestohlenen 29 Stück Bleiplatten befanden sich noch im Fluchtfahrzeug.

Festgenommen

Die Verdächtigen zeigten sich bei ihrer Einvernahme zum Verdacht des Diebstahls nicht geständig. Bei der verübten Tat beschädigten sie zudem am Parkplatz des Firmengeländes zwei geparkte Pkws. Dabei dürften sie einen Schaden von mehr als tausend Euro verursacht haben. Das sichergestellte Diebesgut konnte an den Firmenbesitzer ausgehändigt werden. Die Staatsanwaltschaft Graz stellte keinen Haftantrag.