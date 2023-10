Rollende Engel in Aktion Heide­maries letzter Wunsch wurde erfüllt: "Einmal mit einem E-Auto fahren" Leoben - Eine Fahrt mit einem E-Auto - das war Heidemaries Wunsch zum Geburtstag. Heidemarie ist schwerkrank und wird derzeit auf der Palliativstation behandelt. Der Verein "Rollende Engel" erfüllte ihr ihren Wunsch. Mit einem E-Auto ging es quer durch Leoben, auch Heidemaries Mutter statteten sie einen Besuch ab. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (309 Wörter) © Verein - Rollende Engel

“Zum Geburtstag eine Fahrt im E-Auto”, so lautete der Wunsch von Heidemarie. Die Steirerin befindet sich derzeit auf der Palliativstation des LKH Leoben. Ihr größter Wunsch zum Geburtstag war es, einmal mit einem E-Auto mitfahren zu können. Letzte Woche erreichte die Wunschanfrage schließlich den “Verein – Rollende Engel”. Sofort leiteten die Wunscherfüller alles in die Wege. Am Donnerstag, dem 16. März, ging es dann auch schon für Birgitt und Florian vom “Verein – Rollende Engel” nach Leoben.

Geburtstagswunsch erfüllt

Voller Freude wurden die ehrenamtlichen Wunscherfüller im LKH Leoben empfangen. “Die 65-jährige Dame war sehr aufgeregt und konnte es kaum glauben, dass wir ihr ausgerechnet an ihrem Geburtstag diesen Wunsch erfüllen”, erinnert sich der “Verein – Rollende Engel” zurück. Sie fragte sich, welches E-Auto sie wohl erwarte. Kurz darauf hielt sie schon die Schlüssel in der Hand. “Für unsere Wunsch-Fahrgäste nur das Beste”, so die Devise des Vereins. Nachdem Heidemarie medikamentös eingestellt wurde, stand der Spritztour nichts mehr im Wege. Die Reise konnte beginnen.

© Verein - Rollende Engel © Verein - Rollende Engel © Verein - Rollende Engel © Verein - Rollende Engel © Verein - Rollende Engel

Emotionaler Besuch bei der Mutter

“Niemand geringerer als der Geschäftsführer von Porsche Leoben, Thomas Stibernitz, erwies Frau Heidemarie die Ehre und chauffierte sie”, berichten die Wunscherfüller. Während der Fahrt äußerte Heidemarie einen weiteren Wunsch: “Könnten wir bitte noch bei meiner Mutter vorbeischauen und ihr zeigen, in welchem Auto ich sitze?” Natürlich willigten alle ein und so ging es in den Nachbarort, wo ihre Mutter schon im Garten wartete. “Sie traute ihren Augen nicht, als wir mit ihrer Tochter und dem E-Auto ihr Grundstück befuhren. Freudentränen flossen, Mutter und Tochter glücklich”, erzählen sie. Nach dieser emotionalen Fahrt ging es für Heidemarie auch schon wieder zurück ins Krankenhaus. Zum Geburtstag erhielt sie von Stibernitz und vom Verein noch ein kleines Geschenk.