Von Samstag auf Sonntag Drei Tunnel auf A2 in beide Richtung für eine Nacht gesperrt A2 Süd Autobahn - Wie die Asfinag berichtet, müssen für die Nacht von Samstag, 25. März, auf Sonntag, 26. März, drei Tunnel auf der A2 Süd Autobahn zwischen Griffen und St. Andrä gesperrt werden. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (82 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

In den drei Tunnel Kollmann, Haberberg und Donnersberg auf der A2 Süd Autobahn zwischen Griffen und St. Andrä finden in der Nacht von Samstag auf Sonntag Arbeiten an der elektronischen Ausrüstung statt. Die Arbeiten beginnen um 20 Uhr und sind spätestens um 6 Uhr früh abgeschlossen, nachdem die neuen Steuergeräte auch umfassend getestet wurden. Für diese Arbeiten müssen die drei Tunnel aber in beiden Richtungen gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die B70, die Packer Bundesstraße.