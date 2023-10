Äußerst beliebt

Cool: Felsensteig zählt zu den spektakulärsten Treppen der Welt

Graz - Der Schlossberg mit seinem Uhrturm ist eines der beliebtesten Ausflugsziele der Grazer. Wer aber zu dieser Sehenswürdigkeit hinauf will, muss erst einmal die 260 Stufen (oder Lift & Co.) bezwingen. Der Felsensteig am Schlossbergplatz erfreut sich an großer Beliebtheit, immerhin zählt er zu den Top 5 der spektakulärsten Treppen der Welt.

von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (192 Wörter)