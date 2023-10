Bis 8. April geöffnet Ostermarkt in Klagenfurt feierlich eröffnet Klagenfurt - Die offizielle Eröffnung des Ostermarktes ging am heutigen Donnerstag feierlich über die Bühne. Bis zum 8. April bietet der Markt einen Mix aus Kulinarik, Handwerk und Tradition. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (133 Wörter) © 5min.at

Der Frühling ist angekommen und mit der feierlichen Eröffnung des Ostermarktes kehrt auch die vorösterliche Stimmung in Klagenfurt wieder ein. Bereits zum zweiten Mal gestalteten Schüler der Fachrichtung Gartenbau des Bildungszentrums Ehrental den Neuen Platz. Musikalisch untermalt wurde die Eröffnung von Holger Treven und dem Chor der Musikklasse der Volksschule 1 Kreuzbergl.

Bis 8. April noch geöffnet

Rund um den Lindwurm gibt es ein buntes Angebot an traditionellem und modernem Kunsthandwerk, Ostereiern, Schokohasen und anderen Süßwaren. Natürlich dürfen auch heuer der beliebte Selfie-Point, die Osterhasenfamilie und das große Osternest nicht fehlen. “Ich wünsche allen Besuchern viel Spaß am Markt und eine schöne Zeit”, so Bürgermeister Christian Scheider abschließend. Der Ostermarkt hat noch bis 8. April geöffnet. Alle Programmpunkte findet man online.