170.000 Euro Verschuldung

33 Gläubiger betroffen: Spittaler CBD-Hersteller insolvent

Spittal an der Drau - Über das Vermögen eines CBD-Herstellers aus Spittal an der Drau wurde ein Insolvenzverfahren am Klagenfurter Landesgericht eröffnet. Es liegt eine Verschuldung in Höhe von über 170.000 Euro vor. Das gaben die Gläubigerschutzverbände AKV und KSV1870 am heutigen Donnerstag bekannt.

von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (208 Wörter)