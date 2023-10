Fundräder werden versteigert Rad Charity in Villach soll Sommer­ausflug für Kinder ermöglichen Villach - Am 31. März 2023 startet die Stadt Villach in die neue Radsaison. Traditionsgemäß mit der beliebten Charity-Aktion, bei der 35 Fundräder für den guten Zweck versteigert werden. Der Betrag kommt der Sozialeinrichtung Contraste zugute. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (251 Wörter) Die Spenden sollen der Contraste-Wohngemeinschaft zu gute kommen. © Stadt Villach/Karin Wernig

Es ist schon lieb gewonnene Tradition, dass die Stadt Villach offiziell mit einer Veranstaltung Ende März in die neue Radsaison startet. Heuer erfolgt der Startschuss am Freitag, 31. März 2023, ab 12.30 Uhr auf dem unteren Kirchenplatz. Dort kann man sich über die möglichen Raderlebnisse in der Region Villach informieren.

35 gebrauchte Fahrräder werden versteigert

Gleichzeitig sind Interessierte herzlich eingeladen, sich für den guten Zweck zu engagieren und ein Rad zu ergattern: 35 gebrauchte Fahrräder aus dem Fundlager der Stadt Villach werden im Rahmen einer Charity-Veranstaltung versteigert. „Zum einen ist dies eine nachhaltige Aktion im Sinne der Nachnutzung der Räder. Zum anderen ist diese Veranstaltung eine perfekte Möglichkeit, eine Sozialeinrichtung zu unterstützen“, sagt Bürgermeister Günther Albel (SPÖ). In bewährter Weise gibt Gernot Bartl wieder den launigen Auktionator. Unterstützt wird er dabei von Villachs neuem Radbeauftragten Andreas Zobl, der mit seinem fachlichen Wissen die Vorzüge der Räder erklärt.

Für Kinder und Jugendliche aus Villach

Der Erlös der Versteigerung kommt heuer der sozialpädagogischen Wohneinrichtung Contraste zugute. Das Team der Contraste-Wohngemeinschaft in Warmbad kümmert sich um Kinder und Jugendliche aus schwierigen Familienverhältnissen. „Contraste leistet sehr wichtige Arbeit und arbeitet eng mit der Kinder- und Jugendwohlfahrt unserer Stadt zusammen“, sagt Sozialreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ). Mit dem Erlös der Fundradversteigerung soll der Contraste-Gemeinschaft einen netten Sommerausflug ermöglichen. „Spenden dafür sind herzlich willkommen, auch wenn man dafür kein Rad mit nach Hause nimmt“, sagt Sandriesser.