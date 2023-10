Statt der GIS

Haushaltsab­gabe jetzt fix: Künftig müssen alle Haushalte für ORF bezahlen

Steiermark - Nach langen Verhandlungen ist die neue ORF-Gebühr nun fix. Statt der GIS, wie bisher, wird es künftig eine Haushaltsabgabe geben. Jeder Haushalt in Österreich muss in Zukunft für den ORF also zahlen.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (150 Wörter)