Mit Osterbasar

Modern und barrierefrei: Neues Tages­zentrum lädt zum Tag der offenen Tür ein

Villach - Heller, größer und vor allem barrierefrei: So zeigt sich das neue „Sozialpsychiatrische Tageszentrum“ der pro mente Kärnten GmbH in der 10. Oktoberstraße 27 in Villach.

von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (99 Wörter)