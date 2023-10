Leser berichten Neue „Vorrang geben“-Tafeln sorgen für brenzlige Situationen Villach-St. Martin - Seit einigen Wochen stehen im Villacher Stadtteil St. Martin neue „Vorrang geben“-Verkehrstafeln. "Dadurch kommt es immer wieder zu 'besonderen Situationen'", berichten 5 Minuten Leser und schildern: "Aus Gewohnheit wird der Vorrang erzwungen oder andere fahren nicht, obwohl sie nun Vorrang hätten." von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (259 Wörter) Leserstory © succo / Pixabay

“Wisst ihr, warum in den 30er-Zonen in Villach-St. Martin auf einmal so viele ‘Vorrang geben’-Tafeln nachgerüstet wurden?”, wendete sich Daniel G. diese Woche an uns. Seit Jahren sei dort die Rechtsregel anzuwenden, nun habe sich die Verkehrslage geändert. “Dadurch kommt es immer wieder zu ‘besonderen Situationen'”, erzählt der 5 Minuten Leser weiter. Auch Heidi P. berichtet: “Zwei bis dreimal wöchentlich ist es meinem Mann und mir nun schon passiert, dass viele diese Tafeln nicht wahrnehmen und es zu unguten Situationen kommt.” Aus Gewohnheit werde der Vorrang entweder “erzwungen” oder andere fahren nicht, obwohl sie jetzt Vorrang hätten.

Warum wurden die Tafeln jetzt aufgestellt?

Auf Nachfrage von 5 Minuten heißt es seitens der Stadt dazu: “Im vergangenen Jahr gab es zahlreiche Änderungen im Villacher Busverkehr, sowohl die Fahrtzeiten als zum Teil auch die Linienführung betreffend.” Laut Gesetz seien jene Straßen, auf denen sich die Linienbusse bewegen, zu bevorrangen. “Das heißt, die zuständige Landesbehörde hat betroffene Straßenzüge untersucht und bei Bedarf die Vorrangregeln neu verordnet.” Davon betroffen ist unter anderem auch die St. Martiner Straße in Villach.

Verkehrssicherheit soll erhöht werden

“Die Sachverständigen sind aufgrund der bestehenden Führung der St. Martiner Straße und der dadurch resultierenden Sichtverbindungen zum Schluss gekommen, dass aus Gründen der Leichtigkeit, Sicherheit und Flüssigkeit des Verkehrs ein ‘Vorrang geben’ erforderlich ist”, betonen die Verantwortlichen. An die Verkehrsteilnehmer appelliert man, die neue Regelung zu berücksichtigen. “Ihr seid immer gefordert, euch an die Verkehrslage anzupassen und entsprechende Vorrangtafeln zu beachten.”