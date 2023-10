Pilotprojekt

Hygiene­artikel für Frauen: "Peri-Box" an Grazer Schulen aufgestellt

Graz - Immer wieder wurde von der Öffentlichkeit kostenlose Hygieneartikel an Schulen & Co. gefordert. Nun wurde in diesem Sinne ein großer Schritt gesetzt. In der "Peri-Box" finden Frauen Menstruations- und andere Hygieneartikel.

von Sabrina Tischler