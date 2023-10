Auswärtsspiel Playoff-Halb­finale beginnt für KAC in Salzburg Klagenfurt - Mit einem Auswärtsspiel eröffnet der EC KAC am Freitag, dem 24. März 2023, die Playoff-Halbfinalserie in der win2day ICE Hockey League gegen den Titelverteidiger EC Salzburg. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (317 Wörter) SYMBOLFOTO © EC-KAC/Kuess

Der EC-KAC beendete den Grunddurchgang auf Platz fünf und wurde im Rahmen des Viertelfinal-Picks von keinem der Klubs auf den ersten drei Rängen ausgewählt, sodass er in der ersten Playoff-Runde auf den EC VSV traf. Das Kärntner Lokalduell entschieden die Rotjacken nicht zuletzt dank dreier Auswärtserfolge mit 4:1 in Siegen für sich, sie stehen damit zum 14. Mal seit der Liga-Neugründung im Jahr 2000 in der Vorschlussrunde. “Die Viertelfinalserie gegen Villach war sehr intensiv und hat sich für mich angefühlt, als wäre sie über sieben Partien gegangen, nicht über fünf. Es war sicherlich auch das Glück auf unserer Seite, nichtsdestotrotz nehmen wir viel Selbstvertrauen in die zweite Runde mit”, erklärt KAC-Stürmer Lukas Haudum.

“Bauen auf die Unterstützung unserer Fans”

Der EC Salzburg ließ auf seinen letztjährigen Titelgewinn, dem ersten seit 2016, einen guten Grunddurchgang folgen: 68,8 Prozent der Begegnungen wurden gewonnen. “Salzburg ist amtierender Meister und meiner Meinung nach neben Bolzano der Favorit auf den Titel, das haben sie im Saisonverlauf bewiesen”, weiß auch Haudum. “Wir werden Salzburg sehr genau scouten und einen Weg finden, uns gegen ihr Angriffsspiel zu verteidigen. Bauen können wir zu Hause wie auch auswärts auf großartige Unterstützung unserer Fans, das wird ebenfalls ein Faktor sein”, betont der KAC-Crack abschließend.

Immer noch Ausfälle bei den Rotjacken

Der EC-KAC musste in der Viertelfinalserie die Ausfälle von Kele Steffler, Matt Fraser und Fabian Hochegger hinnehmen, für die beiden Letztgenannten ist die Saison 2022/23 aufgrund schwerer Unterkörperverletzungen bereits vorzeitig beendet. Weiterhin nicht zur Verfügung stehen auch die bereits seit Monaten fehlenden Stürmer Johannes Bischofberger und Thomas Koch. Der langzeitverletzte Verteidiger Maximilian Preiml ist hingegen wieder in das Eistraining (des Future Teams) eingestiegen. Zum Halbfinalauftakt dürfen die Rotjacken mit großer Wahrscheinlichkeit wieder auf die Beiträge von Rihards Bukarts und Mike Zalewski zählen.