Landeshauptstadt-Konferenz Koralmbahn: "Große Chance für Klagenfurt" Klagenfurt - Klagenfurt wird durch die Koralmbahn künftig als Wirtschaftsstandort national wie auch international um ein Vielfaches attraktiver. Damit Kärntens Landeshauptstadt zeitgerecht auf diesen Zug aufspringen kann, müssen jedoch die richtigen Weichen gestellt werden. von Tanja Janschitz 3 Minuten Lesezeit (378 Wörter) © WKK/Just

“Mit der Fertigstellung des Koralmbahn-Tunnels entsteht ein neuer Wirtschaftsraum Südösterreich, der auch für die Stadt Klagenfurt von großer Bedeutung sein wird. Es warten viele Chancen, aber auch große Herausforderungen auf uns. Also kommen wir ins Tun und gestalten wir gemeinsam den zukünftigen Zentralraum”, erklärte Franz Ahm, Obmann der Bezirksstelle Klagenfurt der Wirtschaftskammer Kärnten, zur Eröffnung der heutigen Landeshauptstadt-Konferenz. Vertreter der Klagenfurter Stadtpolitik erhielten einen Überblick über die bevorstehenden Entwicklungen und die daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen.

“Hausaufgaben“

Für Wirtschaftsstadtrat Max Habenicht (ÖVP) ist die Koralmbahn eine einmalige Chance: “Es ist ein Projekt, das sich auf viele Bereiche positiv auswirken wird. Klagenfurt wird in vielfacher Hinsicht attraktiver werden […]. Wir müssen jetzt mit vereinten Kräften gemeinsam auf den Zug aufspringen und die Rahmenbedingungen schaffen.” Eric Kirschner, Autor der Studie „Jahrhundertprojekt Koralmbahn“ von der Joanneum Research Forschungsgesellschaft, hielt in seiner Keynote fest: “Es wird möglich sein, neue Arbeitsplätze in derzeit nicht in Tagespendlerdistanz liegenden Regionen anzunehmen […]”. Ewald Verhounig vom Institut für Wirtschafts- und Standortentwicklung ergänzte: „Um die enormen regionalökonomischen Chancen, die die Koralmbahn mit sich bringt, nachhaltig zu nutzen, bedarf es einer abgestimmten, interregionalen strategischen Bewirtschaftung der gesamten Achse.“

Bürgermeister: “Unsere Stadt kann davon nur profitieren”

In Verbindung mit dem erst kürzlich mit Italien vereinbarten Zollkorridor Triest-Fürnitz sieht Herwig Draxler, Leiter der Wirtschaftspolitik in der Wirtschaftskammer Kärnten, zusätzliches Potenzial für zukünftige Entwicklungen in der Region. „Graz, Klagenfurt und Triest werden mit dem Zug in kurzer Zeit erreichbar sein. Das fördert die internationale Zusammenarbeit und wirkt sich somit positiv auf Wirtschaft und Umwelt aus. Es ist ein Jahrhundertprojekt, das in Zukunft für Klagenfurt und ganz Kärnten viele Türen und Tore öffnet. Unsere Stadt kann davon nur profitieren”, ist sich auch Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) sicher.

In 45 Minuten von Klagenfurt nach Graz

Reinhard Wallner, Bereichsleiter ÖBB Personenverkehr Kärnten, informierte über die geplanten regionalen Zubringeralternativen und die Änderungen in der Taktung der Züge. Für Tagespendler werde die Strecke nach Graz kein Problem mehr darstellen. „Man kann in Kärnten wohnen und zur Arbeit nach Graz pendeln und natürlich auch umgekehrt“, so Wallner. „Dafür investiert die ÖBB in Summe 19 Milliarden Euro.“