Auch in Kärnten voller Erfolg

Billa-Kunden spendeten Bananen­schachteln voll Lebens­mittel

Kärnten - Am 18. März konnten Kunden österreichweit in 110 BILLA PLUS Märkten Waren für armutsgefährdete Personen spenden. "Der LEO & Lions Sammeltag war auch in Kärnten ein voller Erfolg", freut sich Vertriebsdirektor Kurt Aschbacher.

von Tanja Janschitz