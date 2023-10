Unabhängig und selbstständig

„G’lernt is g’lernt“: So erfolgreich sind Frauen mit Lehre in Spittal an der Drau

Spittal an der Drau - Frau in der Wirtschaft Kärnten stellt im Rahmen der Kampagne „G‘lernt is g‘lernt“ mit verschiedenen multimedialen Formaten weibliche Vorbilder, Lehrbetriebe und Lehrberufe aus allen Kärntner Bezirken vor. Diesmal liegt der Fokus in Spittal an der Drau.

von Janine Ploner 3 Minuten Lesezeit (393 Wörter)