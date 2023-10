In der Nacht auf Donnerstag Einbruch bei Klagen­furter Pensionistin: Schmuck erbeutet Klagenfurt - Ein bisher unbekannter Täter brach in der Nacht auf Donnerstag, den 23. März 2023, in das Wohnhaus einer 89-jährigen Klagenfurterin ein. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (57 Wörter) SYMBOLFOTO © fotolia

In der Nacht auf Donnerstag brach ein bisher unbekannter Täter in das Wohnhaus einer 89-jährigen Pensionistin aus Klagenfurt ein. “Der Täter durchwühlte das gesamte Haus und stahl daraus Schmuck in bisher unbekannter Höhe”, heißt es seitens der Polizei. Der Gesamtschaden steht noch nicht fest. Die Beamten ermitteln nun in dem Fall.