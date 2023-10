In Rotkreuz-Zentrale

300 Wolfs­berger Schüler meisterten Erste Hilfe Kurs

Wolfsberg - Die Rotkreuz-Zentrale in Wolfsberg stand am Mittwoch ganz im Zeichen der Jugend: Über 300 Schüler der dritten Klassen der Wolfsberger Mittelschulen und des BORG sowie der BBS erhielten in verschiedenen Stationen einen Blick hinter die Kulissen der Rotkreuz-Arbeit sowie Infos über Erste-Hilfe-Maßnahmen.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (115 Wörter) #GOODNews