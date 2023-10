Gipfeltreffen in Italien

Zum Weltwasser­tag: Dieses Abkommen wurde nun unterzeichnet

Kärnten/Italien - Der Klimawandel kennt keine Grenzen. In diesem Sinne fand am 22. März 2023 in Triest (Italien) anlässlich des Weltwassertages ein Gipfel für nachhaltige Entwicklung statt. Umwelt- und Klimaschutz-Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) vertrat dabei das Bundesland Kärnten.

