Ob sie wohl IHR Kleid gefunden hat? Caro testet Kärntner Brautsalon: "Damit hätte ich niemals gerechnet!" Villach - Wir alle kennen es aus Filmen, Serien und Shows wie "Zwischen Tüll und Tränen": Eine Braut kommt mit ihren Begleiterinnen in ein Brautatelier, es gibt Prosecco und am ENDE wird DAS Kleid gefunden. Doch läuft das wirklich so ab? Die Klagenfurterin Caro heiratet im Oktober 2023 und hat für euch das Brautatelier Silvia getestet.

“Im September 2022 kam der Antrag im Urlaub und im Oktober 2023 wird hier in Kärnten geheiratet“, erzählt uns Caro mit einem Funkeln in den Augen. Der perfekte Mann ist also schon gefunden, was nun noch fehlt, ist das perfekte Kleid: “Ich muss zugeben, ich habe mir schon als Mädchen vorgestellt, in einem weißen Kleid zu heiraten, in der Hinsicht bin ich wohl so eine richtig kitschige Klischee-Braut. Ich liebe Disney und ich habe immer schon gesagt, ich will mich auch einmal wie eine Prinzessin fühlen”.

Termin einfach & unkompliziert gebucht!

Um ihren Traum wahrzumachen, buchte die Braut-To-Be einen Termin beim Brautatelier Silvia in der Maria-Gailer-Straße. “Das war schonmal sehr fein und unkompliziert. Ich bin einfach auf die Website gegangen und konnte mir unter ‘Termin buchen‘ den gewünschten Tag und die gewünschte Uhrzeit aussuchen und schon hatte ich einen Termin”, erinnert sich die junge Braut. Schon hatte sie ihren Begleiterinnen Bescheid gesagt und Ende Feber war es endlich so weit: Die Brautkleid-Suche konnte endlich beginnen!

Schnell und unkompliziert lässt sich beim Brautatelier Silvia ein Termin vereinbaren. © Brautatelier Silvia

Wie läuft so eine Anprobe ab?

“Meine Begleiterinnen und ich haben uns sofort wohlgefühlt. Silvia ist so zuvorkommend und hilfsbereit!”, schildert Caro den ersten Eindruck des Geschäfts. Doch wie läuft so eine Brautkleid-Anprobe dann ab? “Zuerst durften meine Begleiter:innen jeweils ein Kleid aussuchen und für mich in die Garderobe hängen lassen. Währenddessen habe ich etwas geschmökert und selbst ein, zwei Modelle ausgesucht, die ich probieren will. Silvia ist wie eine gute Fee herumgeschwirrt und hat sich um alles gekümmert. Danach haben meine Freunde auf einer großen Couch Platz genommen und Wasser, Orangensaft und Prosecco geschlürft, während ich in die Kleider schlüpfen durfte”.

Aus diesen herrlichen Kleidern konnten die Begleiter:innen und die Braut frei wählen. © 5min.at

“Fühlte mich wie eine Prinzessin”

“Ich hatte vorher noch nie ein Brautkleid an. Ich war sehr aufgeregt, aber Silvia war immer für mich da und hat mich ermutigt und zum Lachen gebracht. Als ich das erste Kleid anhatte, war ich sprachlos. Man fühlt sich wirklich wie eine Prinzessin! Auch meine Freunde waren hin und weg, als ich mich auf ein Podest stellen durfte und sie mich von allen Seiten bewundert haben. Allerdings kann man doch nicht das erste Kleid kaufen, was man anzieht, oder?”, lacht die Braut während ihrer Erzählung. “Insgesamt elf Kleider habe ich anprobiert – dabei kommt man ganz schön ins Schwitzen! Silvia hat eine Engelsgeduld bewiesen und mir bei jedem Kleid meine Möglichkeiten genannt. Mehr Glitzer, weniger Ausschnitt, Ärmel dazu usw. Am Ende hatten wir dann zwei Kleider favorisiert, die nochmal mit Schleier & Co. aufgepeppt wurden”.

Der Moment

“Ich muss ehrlich sagen, ich dachte, alle übertreiben immer, wenn sie sagen: Das ist MEIN Kleid. Aber obwohl ich elf wunderschöne Kleider anhatte, gab es doch nur eines, wo ich sofort Gänsehaut bekam, als ich in den Spiegel schaute. Das haben auch meine Begleiter sofort gespürt und es war magisch! Damit hätte ich wirklich niemals gerechnet! Silvia hat den Look noch mit allem PiPaPo abgerundet und am Ende konnte ich wirklich sagen: Ich habe mein Traumkleid gefunden“, erinnert sie sich an den Moment zurück. “Was ich am Ende besonders cool fand: Silvia hat mich genau abgemessen und das Kleid nach meinen Maßen bestellt. Dabei wurde auch beachtet, welche Schuhe ich tragen will und welche Extrawünsche ich noch hatte. Während der ganzen Anprobe war Silvia hilfsbereit, aber zu keinem Zeitpunkt aufdringlich. Ich hatte nicht das Gefühl, sie will mir ein Kleid ‘andrehen’. Hätte ich nicht sofort ‘Ja, ich will’, bei meinem Kleid geschrien, hätte ich auch ohne weiteres noch überlegen können – das war sehr angenehm. Ich kann das Brautatelier Silvia nur weiterempfehlen!”