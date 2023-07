Traumaussicht inklusive Weil jeder schöner wohnen darf: Bei "LAVISTA" wird barrierefrei gebaut! Villach-Faakersee - Jeder Mensch hat individuelle Bedürfnisse, wenn es um die Wohnungssuche geht! Die Profis von Schick Immobilien haben das verstanden und deshalb lautet die Devise beim neuen Wohnprojekt „LAVISTA“: Jeder hat es verdient schöner zu wohnen und genau aus diesem Grund wird hier barrierefrei gebaut! von Marketing 5 Minuten Lesezeit (605 Wörter) Werbung Wer heuer noch einziehen möchte, sollte jetzt aktiv werden. Der Verkaufsstart ist bereits erfolgt. © Schick Immobilien

Heutzutage eine barrierefreie Wohnung zu finden, ist gar nicht so einfach. Das eine Haus hat keinen Lift, das nächste keinen dazugehörigen Parkplatz, geschweige denn eine Tiefgarage. Aber nicht so bei “LAVISTA”! Das neue Wohnprojekt am Faakersee ist nämlich zu 100 % barrierefrei. „Bei der Tiefgaragenzufahrt wird eine eigene Rampenheizung eingebaut sein. Keine Schneeräumung und damit auch maximale Sicherheit für alle Bewohner und Besucher ist damit garantiert. Auch das lästige und nicht gerade umweltfreundliche Streusalz ist damit Geschichte. Diese Technik wird vor allem bei Hubschrauberlandeplätzen eingesetzt“, erklärt der zuständige Immobilienspezialist Gernot Schick aus Villach. Die Wohnungen werden auch alle heuer noch bezugsfertig sein.

Das neue Wohnprojekt am Faakersee... © Schick Immobilien ...ist zu 100 % barrierefrei. © Schick Immobilien

Die Lage überzeugt!

Nicht nur die Barrierefreiheit des neuen Wohnprojekts “LAVISTA” überzeugt, sondern auch die Lage. „Einerseits genießt man hier Natur pur am Faakersee, andererseits ist die Citynähe zu Villach optimal“, schildert Schick. Der Verkauf der Einheiten hat auch schon begonnen. Der einzigartige Ausblick und die einmalige Aussicht, vom Mittagskogel, dem Faakersee bis hin zum Dobratsch sind Eckpfeiler dieser Wohnungen und in nur 15 Minuten ist man von seiner Wohnung schon in der Villacher Innenstadt. Wohnen, wo andere Urlaub machen – so lautet die Devise dieses Projekts. Der Faakersee ist quasi zum Greifen nahe und bietet mit all seinen umliegenden Annehmlichkeiten und Ausflugszielen, den optimalen Platz zum Wohnen.

Wohnen, wo andere Urlaub machen! © Schick Immobilien

20 Wohneinheiten mit atemberaubendem Ausblick

Lediglich 20 Wohneinheiten vergibt der Villacher Bauträger WHS Immobilien, der seit mehr als 13 Jahren am Markt tätig ist. In Summe werden 4 Baukörper mit 20 Wohnungen errichtet, die von 67 m² bis 162 m² groß sind. Eigengärten, Tiefgarage und Kinderspielplatz sind hier natürlich inklusive. Die Ausrichtung der Wohnungen hin nach Süden sprechen auch für die künftige Adresse: Panoramaweg lautet dann die neue Anschrift derer, die sich hier eine Wohnung sichern. Gebaut wird in Hanglage und damit garantieren die großflächigen Verglasungen sowie weite Terrassen und Balkone Sonnenstunden von Morgens bis Abends und einen atemberaubenden Ausblick. „Die Nachfrage ist jetzt schon sehr groß, da dieses Wohnprojekt über zahlreiche Vorzüge verfügt“, freut sich Gernot Schick. Exklusiv gebaute Wohnungen sind das eine, aber das gesamte Drum-Herum kann sich erst sehen lassen.

In Summe werden 4 Baukörper mit 20 Wohnungen. © Schick Immobilien

Energie- und kostenbewusstes Wohnen

Mit so einer Süd-Lage darf auch eines nicht ungenutzt bleiben: Die Kraft der Sonne. Diese kommt also nicht nur beim Ausblick zur Wirkung, sondern, auch wenn es um die Energieversorgung der Wohneinheiten geht. „Energie- und kostenbewusstes Wohnen wird immer wichtiger. Betriebs- und Heizkosten sind für viele unserer Käufer ein elementarer Faktor. Eine moderne Niedrig-Energiehaus-Bauweise und eine große Fotovoltaikanlage am Flachdach des Projektes wirken sich massiv auf künftige Energiethemen aus“, erklärt der Villacher Immobilienmakler. Da dürfen E-Auto- und E-Bike-Ladestationen mit vorbereitetem Elektroanschluss für die Wallbox natürlich auch nicht fehlen. Aber auch die Luft-Wasserwärmepumpe und die angenehme Fußbodenheizung sind hier Standard.

„Energie- und kostenbewusstes Wohnen wird immer wichtiger", erklärt der Villacher Immobilienmakler. © Schick Immobilien

Nachhaltigkeit ist das A und O

Die Wohnungen sind alle mit einer Qualitäts-Einbau-Küche der Marke „Venda“ vom Möbelhaus XXXLutz in Villach ausgestattet. Und damit kommen wir schon zu einem weiteren, vor allem emotionalen Asset des Projekts: „95 % der ausführenden Firmen und Professionisten kommen aus dem nahen Umkreis der Region. Das war dem Bauherren von Anfang an ein Anliegen, da wir auch hier nicht nur Nachhaltigkeit predigen, sondern auch leben“, schildert Schick.

95 % der ausführenden Firmen und Professionisten kommen aus dem nahen Umkreis der Region. © Schick Immobilien

So ein einzigartiges und vor allem barrierefreies Bauprojekt sollte wirklich geschätzt werden! Wenn du dir eine Wohnung sichern möchtest, dann aber schnell sein. Der Verkauf ist bereits im vollen Gange.