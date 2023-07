Langjährige Mitarbeiter erzählen Ein Job bei THM Sonnen­schutz? Deine zukünftigen Arbeits­kollegen erzählen, wie es läuft! Kärnten - Du bist handwerklich begabt und möchtest jedes Wochenende frei haben? Dann bist du genau der Richtige für THM Sonnenschutz! Dich erwartet ein cooles Team und spannende Aufgaben! Bewirb dich jetzt! von Carolina Kucher 3 Minuten Lesezeit (415 Wörter) Werbung Floke, Berno und Maximilian geben THM schonmal einen Daumen nach oben! © 5min.at

Die Firma THM Sonnenschutz wurde vor 28 Jahren als kleines aber feines Sonnenschutz-Unternehmen in Villach gegründet. Durch die schnelle Abwicklung der Aufträge und durch ihre Flexibilität konnten sie in kurzer Zeit einen enormen Auftragszuwachs verzeichnen. So ein Erfolg funktioniert nur mit Top-Mitarbeitern und zufriedenen Kunden! Damit auch weiterhin alle Kunden optimale Betreuung genießen können, will das Team sich nun vergrößern!

Cooles Team, coole Ausflüge, coole Firma!

Berno, Christoph und Florian alias Floke sind schon seit über 10 Jahre bei THM Sonnenschutz tätigt und erzählen euch, warum das der perfekte Job für sie ist. “Was mir besonders taugt ist die Gruppendynamik und die Abwechslung, die ich jeden Tag habe“, schwärmt Mitarbeiter Floke. Auch Berno ist das Umfeld bei der Arbeit extrem wichtig: “Ich schätze vor allem das Betriebsklima und den Zusammenhalt zwischen den Kollegen“, erzählt er. Mitarbeiter Christoph ist seine Work-Life-Balance besonders wichtig: “Es ist toll, dass wir am Wochenende immer frei haben und ich genieße auch die gemeinsamen Betriebsausflüge. Außerdem schätze ich die Qualität unserer Produkte und kann deshalb auch gut dahinter stehen!”

Eure zukünftigen Arbeitskollegen erzählen …

Das erwartet dich!

Das klingt verlockend und du könntest dir vorstellen Teil des Teams zu werden? Dich erwartet eine Festanstellung und ein sicherer Job in einer zukunftsträchtigen Branche. Außerdem profitierst du von zahlreichen Weiterbildungsangeboten und dem tollen Arbeitsklima bei THM Sonnenschutz! Und das Beste: Bei überdurchschnittlicher Bezahlung mit Zulagen hast du, wie Christoph bereits erwähnt hat, trotzdem jedes Wochenende frei! Was du dabei mitbringen solltest, ist auf jeden Fall handwerkliches Geschick und Schwindelfreiheit. Auch ein Führerschein ist von Vorteil! “Arbeiten in unserem Unternehmen bedeutet, dass du in einem ausgezeichneten Betriebsklima zu einer unverzichtbaren Fachkraft ausgebildet wirst und bleibst”, hält Geschäftsführer Stefan Mathis dazu fest. Hier kannst du dich ganz einfach bewerben!

Deine Vorteile im Überblick Festanstellung

Sicherer Job in einer zukunftsträchtigen Branche

Weiterbildungsangebote

Tolles Arbeitsklima

Hochwertige Arbeitskleidung

Überdurchschnittliche Bezahlung mit Zulagen

Immer freies Wochenende!

Was du mitbringen solltest Handwerkliches Geschick

Gute Sprachkenntnis in Deutsch

Führerschein

Schwindelfreiheit

Kostenlose Beratung!

Doch nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Kunden stehen bei THM Sonnenschutz an erster Stelle: “Wir bieten immer Gesamtkonzepte an, wobei die kostenlose und unverbindliche Beratung sowie eine reibungslose Montage einen hohen Stellenwert einnehmen. Unsere Produkte richten sich an Kunden, die das Elegante und das Hochwertige unserer Beschattungssysteme schätzen. Sei es in privaten Wohnhäusern, öffentlichen Gebäuden, Geschäftslokalen, in Hotels oder Gewerbe”, erklärt Mathis. Dabei ist keine Vorstellung zu schwierig und keine Idee zu ausgefallen! “Ihr Vertrauen gibt uns die Chance, dass wir uns weiterentwickeln und wachsen“, so der Geschäftsführer abschließend.