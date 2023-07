Von Müttern für Mütter Nachhaltige Mode für Babys & Kinder: "Frechdachs" eröffnet bald Leoben - Das Angebot an nachhaltiger, leistbarer Biomode für Babys und Kinder in Leoben ist mager. Das haben bestimmt schon einige Mütter bemerkt. Dieser Zustand bleibt nicht mehr lange soll, denn diese "Marktlücke" soll geschlossen werden: Im Mai wollen zwei Freundinnen "Frechdachs" eröffnen. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (120 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay/marvelmozhko

Nachhaltige, leistbare Biomode für Kinder: Auf das konzentriert sich das Geschäft “Frechdachs”. Am 20. Mai 2023 um 9 Uhr wird in Leoben eröffnet. Hinter “Frechdachs” stecken zwei Freundinnen, die gleichzeitig auch Mütter sind. “Wir haben gemerkt, dass nachhaltige Kindermode in Leoben nur schwer zu finden ist. Es gibt hier nicht wirklich Geschäfte, die leistbare Biomode anbieten”, erklären die beiden im Gespräch mit 5 Minuten. Sie möchten, dass Mütter keine Bedenken dabei haben müssen, was sie ihren Kindern anziehen. Der neue Store soll neben die Fläche für die nachhaltige Kindermode und Spielzeuge auch eine Spielecke und einen Stillbereich besitzen.