Qualität, Design und Stabilität Stinkefüße nach dem Sport? Die Kärntner Firma "Oskari" hat die Lösung! Kärnten - Die warmen Temperaturen sind da und schön langsam kommen Wanderer, Jogger und Co. in die Gänge. Doch egal welche Sportart sie betreiben, alle stellen sich die Frage: Warum bekommt wirklich JEDE(R) in Sportschuhen Stinkefüße? Wir spoilern: Es liegt nicht an den Füßen, sondern an der Feuchtigkeit. Sportschuhe müssen innen trocken sein, damit sie nicht riechen. Die Kärntner Firma "Oskari" hat nun die Lösung für euch! von Carolina Kucher 4 Minuten Lesezeit (556 Wörter) Werbung © pexels

Sportschuhe sind für viele von uns ein unverzichtbares Accessoire beim Sport. Sie sorgen für mehr Halt, Stabilität und Sicherheit bei verschiedenen Sportarten – aber leider haben auch Sportschuhe ihre Tücken: Sie können schnell feucht werden und unangenehme Gerüche entwickeln. Warum bekommt wirklich JEDE(R) in Sportschuhen Stinkefüße? Wir spoilern: Es liegt nicht an den Füßen, sondern an der Feuchtigkeit. Sportschuhe müssen innen trocken sein, damit sie nicht riechen. Doch die Kärntner Firma Oskari hat eine Lösung für das Problem!

Warum stinken die Schuhe überhaupt?

Wenn man Sport treibt, schwitzen die Füße. Das ist völlig normal und kein Grund zur Sorge. Problematisch wird es, wenn die Feuchtigkeit in den Schuhen bleibt und sich nicht verflüchtigen kann. Denn dann kommt es zu unangenehmen Gerüchen und manchmal sogar zu Pilzen und anderen Hautirritationen. Es sind aber nicht die Sportschuhe, die riechen, sondern genaugenommen die Stoffwechselprodukte von Bakterien und Pilzen. Die Profis von Oskari erklären das Phänomen: “Wir alle kennen das: Ein frisch durchgeschwitztes T-Shirt oder frisch getragene Schuhe riechen nicht. Aber nach einer Stunde oder zwei in der Sporttasche oder im Kasten entwickeln sie einen extrem unangenehmen Geruch. Das liegt daran, dass der frische Schweiß im T-Shirt wie in den Sportschuhen erst einmal geruchsneutral ist. Erst mit der Zeit, wenn die Mikroorganismen sich an die (Verdauungs-)Arbeit gemacht haben, wird der Geruch unangenehm. Kommt in den Sportschuhen noch Feuchtigkeit von Regen, Schnee oder Matsch hinzu, befeuert das den beißenden Geruch.”

Good to know Mythos Schweißfüße: Man sagt zwar immer, dass manche Menschen zu Schweißfüßen und damit Stinkefüßen neigen, aber das ist nicht korrekt. Wenn Füße über Stunden in engen Schuhen stecken und dann beim Skifahren, beim Fußball oder beim Joggen Höchstleistungen erbringen müssen, schwitzen sie einfach. Und zwar immer - das hat mit einer "Veranlagung zu Schweißfüßen" überhaupt nichts zu tun.



Allerdings werden Füße in Sportschuhen zu "Schweißfüßen", wenn die Sportschuhe nicht richtig trocknen können. Es ist enorm wichtig, die Schuhe nach dem Sport so schnell wie möglich zu entfeuchten. Füße waschen und Socken wechseln sind zwar auch sinnvolle Maßnahmen, aber sie helfen ausschließlich den Füßen, nicht den Schuhen.







Füße werden in Sportschuhen erst dann zu "Schweißfüßen", wenn die Sportschuhe nicht richtig trocknen können. © pexels

Stinkefüße adé!

Bleibt der Schweiß nach dem Sport auf den Füßen (beispielsweise weil sie nicht gewaschen werden und die feuchten Socken auch an den Füßen bleiben), dann entwickeln sich natürlich auch Stinkefüße. Mit Füße waschen und Socken wechseln ist also wichtig hält man sie trocken und geruchsneutral – aber was ist mit den Sportschuhen? Die Lösung des Problems: Wer täglich in trockene, schweißfreie Schuhe schlüpft, wird auch keine Stinkefüße bekommen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das erreichen kann, zum Beispiel durch Trocknen mit warmer Luft oder durch das Entfernen von Einlegesohlen und Einsätzen. Oder noch besser: Mit den Schuhtrocknern von Oskari wird das Trocknen von Schuhen zu einem Kinderspiel! Durch die Trocknung mit warmer Luft wird die Feuchtigkeit entzogen. Der Schweiß wird durch dieses aktive Belüften der Innenschuhe aus den Schuhen entfernt („hinausgeblasen“). Die Poren werden wieder geöffnet und die Schuhe werden wieder atmungsaktiv. Auf diese Weise kann man verhindern, dass sich unangenehme Gerüche entwickeln.

Jetzt 10% sichern Jetzt mit dem exklusiven Gutscheincode: "5MIN" satte 10% Rabatt sichern!

Eine Lösung “Made in Austria”!

Die Schuhtrockner sind für alle Arten von Schuhen und Sportschuhen geeignet, denn sie trocknen die Schuhe unter sanftem Wärmeeinfluss. Vor allem aber werden durch die sanfte Behandlung die Poren der Schuhe wieder geöffnet. Das Material wird dadurch nicht beschädigt. Gerüche können sich so gar nicht erst bilden! “Unsere Produkte werden aus robusten Materialien in Österreich gefertigt, welche hohe Beständigkeit und eine lange Lebensdauer garantieren. Deshalb geben wir auch nach erfolgter Geräteregistrierung 5 Jahre Garantie auf alle unsere Schuhtrockner. Jede(r) Anwender(in) unserer Bora® Trockensystemen verbessert ihre/seine Fuß- und Schuhhygiene und schafft somit Wohlbefinden. Ständig werden unsere Produkte in punkto Technik und Effizient verbessert”, erklären die Profis von Oskari stolz.