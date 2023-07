Die Temperaturen steigen: So schützt ihr euer Haustier vor den Zecken

Wegen Nachbarschaftsstreit

"Mein Nachbar dreht durch": Scherz­anruf führte zu ...

Graz-Lend - Am Freitagabend, gegen 21 Uhr, löste ein Scherzanruf einen Polizei-Großeinsatz in Graz aus. Ein Mann rief wegen eines vermeintlichen Nachbarschaftsstreits die Polizei und gab an, dass sein Nachbar „durchdrehe“ und mehrere Waffen zu Hause hat.