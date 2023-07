Einzigartige Möglichkeit Nice: Villacher Künstler eröffnet eigene Graffiti & Streetart-Schule Villach - Wenn der Schüler zum Lehrer wird: Nino Weld ist ein leidenschaftlicher Streetart & Graffitikünstler aus Villach. So manche imposanten Graffitis in Villach & Umgebung sind durch Workshops und Kooperationen auf ihn zurückzuführen. Am 20. April eröffnet er die einzigartige Graffiti und Streetart Academy "Wandmalismus". Hier kann man in drei Semestern die Kunst des "Sprayens" erlernen, seine Fähigkeiten weiterentwickeln oder verbessern. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (185 Wörter) © Nino Weld



Der 27-jährige Nino Weld, auch bekannt unter dem Künstlernamen „Grime“, zu Deutsch „grindig“, ist ein Villacher Street-Art- und Graffitikünstler. Gemeinsam mit der Stadt Villach und dem Jugendzentrum hat er schon zahlreiche Projekte rund um das Thema Graffitikunst realisiert.

Hier lernst “sprayen”

Nun wird es ernst: Am 20. April eröffnet Nino die einzigartige Graffiti und Streetart Academy “Wandmalismus”: Also grundsätzlich geht’s mir mit dem Vorhaben darum, dass ich die Szene ankurble und nicht nur jungen, sondern allen Menschen das “Wandmalen” näher bringen kann. Einfache Workshops sind zwar lustig, aber wenn man wirklich was lernen will, ist das mit zwei Stunden sprühen nicht getan”.

Drei Semester volles Programm

All jene, welche die Kunst des Sprayens in drei Semester erlernen oder ihre Fähigkeiten auf das nächste Level bringen möchten, können sich beim Künstler Nino Weld über die Graffiti und Streetart Academy “Wandmalismus” informieren. “Wenn du Fragen hast oder weitere Informationen benötigst, kannst du mich gerne per E-Mail kontaktieren. Die Anmeldung ist ab 12 Jahren möglich”, erklärt der erfahrene Künstler aus Villach.

(c) Karin Wernig