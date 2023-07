Wer hat etwas gesehen?

Nach Autounfall in Villach werden jetzt Zeugen gesucht

Villach - Die Tochter von Sarah fährt jeden Tag zur Berufsschule in Villach. Am Dienstag, dem 28. März, soll die Schülerin in einen Autounfall verwickelt worden sein. Der Unfallbeteiligte soll nun vor der Polizei behaupten, dass der 16-jährige Beifahrer der Tochter den Wagen gelenkt hätte. Die Mutter sucht jetzt nach Zeugen.

