Frohe Ostern! Am Oster­sonntag kommt die Sonne nur kurz zum Vorschein Steiermark - Das Wetter lockert zwischendurch auf, insgesamt werden die Wolken aber überwiegen. Am Morgen soll es trocken bleiben.

Am Sonntag bleibt das Wetter unbeständig: Die Wolken können zwar zwischendurch auflockern und die Sonne kann kurz raus lachen, insgesamt werden die Wolken überwiegen. “Am Morgen hat man gute Chancen auf trockenes Wetter, im Tagesverlauf wird es dann in den meisten Regionen etwas regnen oder schneien. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 700 bis 1200 Metern Höhe. Frühtemperaturen 0 bis 3 Grad, Tageshöchstwerte 3 bis 10 Grad”, so die Wettervorhersage von Geosphere Austria.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.