Frohe Ostern! Wetter: Der Oster­sonntag in Kärnten wird freundlich Kärnten - Am Sonntag lockert es schon bald auf und die Sonne zeigt sich. Die Tageshöchstwerte reichen von 6 bis 12 Grad. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (105 Wörter) © Thomas Kaiser

Der Sonntag wird etwa westlich von Villach schon freundlicher. Die Wolken lockern auf und die Sonne kommt raus. Die Regenwahrscheinlichkeit ist abseits der Berge gering. “In der Osthälfte überwiegt noch die Bewölkung, es hellt nur zwischendurch ein wenig auf. Am Vormittag regnet es kaum, am Nachmittag steigt die Schauerneigung nochmals an. Die Schneefallgrenze steigt auf 1000 Metern Höhe”, so die Wetterexperten weiter. Es wird kühl, mit maximal 6 bis 12 Grad.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.