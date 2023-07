Heute Auto prallte gegen Wasserdurchlass: 91-jährige Frau schwer verletzt Gaishorn am See, - Bei einem Verkehrsunfall Samstagnachmittag, 8. April 2023, wurden zwei Personen teils schwer verletzt. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (114 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Gegen 16 Uhr fuhr ein 68-jähriger Mann aus dem Bezirk Liezen mit seinem Pkw auf der B 113 von Wald am Schoberpass kommend in Richtung Trieben. Am Beifahrersitz befand sich zu dem Zeitpunkt seine 91-jährige Mutter. Der Fahrzeuglenker kam vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit, von der Straße ab und prallte mit dem Auto gegen einen Wasserdurchlass. Durch den Unfall wurde der 68-Jährige leicht verletzt. Der Mann wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und anschließend ins UKH Kalwang gebracht. Die 91-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde sie von dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 ebenfalls ins UKH Kalwang gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Treglwang war im Einsatz. Es entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.