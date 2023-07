Grazer Instrumentbeteiligung TU Graz an europäischem Jupiter-Projekt beteiligt Graz - Der Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) ist eine Raumsonde der Europäischen Weltraumorganisation ESA, die am 13. April 2023 ihre Reise ins Jupitersystem antreten wird, um den größten Planeten unseres Sonnensystems und seine Eismonde – Kallisto, Ganymed und Europa – zu erforschen, die möglicherweise Voraussetzungen für Leben bieten. Mit an Bord: Wissenschaft und Technologie aus Österreich. von Nina Fábián 4 Minuten Lesezeit (542 Wörter) © pixabay.com

Jupiter ist mit einem Äquatordurchmesser von rund 143.000 Kilometern der größte Planet in unserem Sonnensystem und hat darin eine wichtige Funktion. Der Gasriese stabilisiert durch sein Gravitationsfeld den Asteroidengürtel. Ohne Jupiter würde statistisch gesehen alle 100.000 Jahre ein Asteroid aus dem Asteroidengürtel die Erde treffen und unser Leben bedrohen.

Eine lange Reise mit mehreren Premieren

Insgesamt wird JUICE acht Jahre unterwegs sein, bevor die Raumsonde im Juli 2031 das Jupitersystem erreicht, um dort dreieinhalb Jahre verschiedenste Messungen durchzuführen. Im Dezember 2034 verlässt JUICE die Jupiter-Umlaufbahn und schwenkt in eine stabile Umlaufbahn um Ganymed ein. Am Ende der Mission wird die Raumsonde auf der Oberfläche des Mondes zum kontrollierten Absturz gebracht.

Fokus: Ganymed

JUICE wird insgesamt 35 Vorbeiflüge an den drei Eismonden Kallisto, Ganymed, Europa absolvieren und ihnen dabei bis auf wenige hundert Kilometer nahekommen. Damit kann die Raumsonde sehr exakte Messungen von Magnetfeldern, Gravitationsfeldern und geladenen Teilchen in der Umgebung durchführen sowie die Oberfläche mit Kameras und Spektrometern in einem weiten Wellenlängenbereich untersuchen. Primäres Ziel ist jedoch Ganymed, der größte Mond des Gasriesen Jupiters und der einzige Mond im Sonnensystem, der sein eigenes Magnetfeld erzeugt.

Österreich an Bord von JUICE

JUICE wird zehn hochmoderne Instrumente an Bord haben – darunter die leistungsstärksten Nutzlasten, die jemals ins äußere Sonnensystem geflogen sind. Neun der Instrumente werden von europäischen Partnern geleitet und eines von der NASA. Österreich ist eines von 23 Ländern, das an JUICE beteiligt ist – mit Industrie, Technologie, Wissenschaft und Forschungsinfrastruktur.

GeoSphere Austria ermöglichte die Kalibrierung der Magnetfeldsensoren im Conrad Observatorium. Dieses befindet sich ca. 50 Kilometer südwestlich von Wien auf dem Trafelberg, Niederösterreich, knapp über 1000 m Seehöhe und ist fast zur Gänze unterirdisch angelegt. Das garantiert, unter anderem, über das ganze Jahr hinweg konstante Temperaturbedingungen für die eingesetzte Messtechnik. „Die Abgeschiedenheit des Standortes bietet eine magnetisch völlig ungestörte Umgebung, die gemeinsam mit dem Betrieb von hochgenauen Referenzgeräten die geforderte Genauigkeit bei der Kalibrierung der JUICE-Magnetfeldsensoren ermöglichte“, erklärt Roman Leonhardt, Leiter des Conrad Observatoriums.

Grazer Instrumentbeteiligung

Das Institut für Weltraumforschung (IWF) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) ist insgesamt an drei Instrumenten beteiligt. Das IWF kalibrierte die Antennen des Radiowelleninstruments mittels numerischer Simulationen eines Computermodells und einer experimentellen Methode, bei der ein metallisches, vergoldetes Modell der Raumsonde im Maßstab 1:40 verwendet wurde. Außerdem ist das IWF rein wissenschaftliches Mitglied im Team des Teilchenspektrometers. In Kooperation mit dem Institut für Experimentalphysik der TU Graz wurde ein neuartiges Quanteninterferenz-Magnetometer entwickelt. Das Grazer Instrument ist Teil eines 3-Sensoren-Magnetometers, das zusammen mit dem Imperial College London und der TU Braunschweig gebaut wurde, um speziell die Ozeane unter der eisigen Oberfläche der Jupitermonde zu untersuchen. Die Eismonde bewegen sich durch das Magnetfeld des Jupiters. Dadurch werden im flüssigen Wasser unter dem Eis elektrische Ströme induziert, die ihrerseits Magnetfelder erzeugen. „Mit der Magnetfeldmessung können wir sprichwörtlich in die Monde hineinschauen. Je genauer wir das Magnetfeld kennen, umso besser lassen sich die tiefliegenden Ozeane erforschen“, so Werner Magnes, Leiter der Magnetometer-Gruppe am IWF. Der Grazer Sensor sitzt am Ende eines zehn Meter langen Auslegers der Sonde, damit er den magnetischen Störungen durch den Satelliten möglichst wenig ausgesetzt wird.