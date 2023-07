Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Auto in Flammen: Oster­schwamm löste Fahrzeug­brand aus

Ferlach - Am Karsamstag nahm ein 50-jähriger Mann aus Ferlach an einer Osterschwammweihe teil und beförderte anschließend einen glosenden Osterschwamm in einer Blechkiste und einen weiteren, nicht glosenden Osterschwamm außerhalb dieser Kiste im Laderaum des Kleintransporters.

von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (109 Wörter)