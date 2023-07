Vollbrand! Verletzte 83-Jährige aus brennender Wohnung gerettet Murtal - In der Nacht auf Sonntag, 9. April 2023, kam es im Stadtgebiet von Judenburg zu einem Brand einer Wohnung. Die 83-jährige Bewohnerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (115 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Kurz nach Mitternacht wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Judenburg gerufen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand die Wohnung im sechsten Stock des Wohnhauses in Vollbrand. Die schnell reagierende Feuerwehr konnte die Bewohnerin der betroffenen Wohnung mittels Drehleiter in Sicherheit bringen. Zeitgleich wurde eine Evakuierung durchgeführt. Die 83-Jährige musste mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Murtal Standort Judenburg verbracht werden. Weitere Personen oder Tiere wurden nicht verletzt.

Brandursache

Brandursache dürfte ein brennendes Teelicht gewesen sein. Eine Brandursachenermittlung soll diesen Verdacht noch bestätigen. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Im Einsatz befanden sich die Freiwilligen Feuerwehren Juenburg-Stadt, Zeltweg, Hetzendorf, Rothenthurm sowie die Betriebsfeuerwehr Stahl Judenburg.