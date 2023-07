SimplyGo! Zug­fahrer aufgepasst: So funktioniert die neue ÖBB Ticket-Funktion Kärnten - Seit Anfang Februar ist die neue Ticket-Funktion SimplyGo! in der ÖBB App verfügbar. Zeit für eine erste Bilanz: Insgesamt haben seit dem Start mehr als 11.000 Personen die SimplyGo!-Funktion in der ÖBB App aktiviert. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (142 Wörter) © ÖBB/Marek Knopp

Über 12.000 Stunden waren die Nutzer:innen mit SimplyGo! unterwegs. 70 Prozent der aktiven Nutzer:innen nahmen diese Art mit Öffis in Österreich zu reisen gleich mehrmals in Anspruch. Das neue Feature erfreut sich vor allem bei „Best Agern“ großer Beliebtheit, Personen im Alter von 51 bis 60 machen den größten Anteil an SimplyGo-Nutzer:innen aus. Vorwiegend wird SimplyGo! für kürzere und spontane Fahrten genutzt.

SimplyGo! aktivieren

SimplyGo! ist in der ÖBB App verfügbar. Alle Kund:innen mit ÖBB Kund:innenkonto können das Feature in der App aktivieren und nutzen. Für diese Art mit Öffis in Österreich zu reisen reicht die Aktivierung und eine hinterlegte, gültige Kredit- oder Debitkarte. Die neue Zusatzfunktion erkennt die gefahrenen Strecken zwischen Orten innerhalb von Österreich durch GPS-Tracking und ermittelt den passenden Öffi-Tarif dafür. Alle weiteren Informationen zu SimplyGo! gibt es hier.