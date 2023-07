Weltspitze

Bestes Lammfleisch: Shoafbauer in Moosburg überzeugte mit Qualität

Moosburg - In der Weber Grillakademie Wien Süd in Brunn am Gebirge bewerteten insgesamt 40 Juroren verschiedene Lammfleisch-Verkostungsproben. Von den 20 verschiedenen Proben waren 13 aus Österreich, sieben aus der ganzen Welt. Der dritte Platzt ging an den "Shoafbauer" aus Moosburg.

von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (79 Wörter)