Action! 20 Jahre Masters of Dirt: Show in Grazer Stadthalle war sensationell Graz - Fans waren begeistert: Die Stuntmänner und Frauen von Masters of Dirt waren gestern in der Stadthalle Graz außer Rand und Band. Für die Show im nächsten Jahr gibt es bereits Tickets. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (79 Wörter) © Pascal Reisinger

Masters of Dirt ist die wildeste Freestyle-Show der Welt. Das Spektakel vereint Freestyle, Motocross, Mountainbike, BMX, Snowmobile, Pyrotechnik und vieles mehr. Fans von ganz Österreich stürmten am 8. April die Grazer Stadthalle. Zweieinhalb Stunden präsentieren die Stuntfrauen und -männer gefährliche Stunts auf ihren motorisierten Fahrzeugen. Die Freestyle-Show feierte heuer 20-Jähriges Jubiläum. Tickets für das Jahr 2024 sind bereits online erhältlich.

​

“… Masters of Dirt is not just a show, but an attitude and LIFESTYLE!”