Montag! Endlich: Der Ostermontag wird sonniger und mild Steiermark - Morgen setzt sich im Laufe des Vormittages überall die Sonne durch. Es wird milder und die Temperaturen erreichen bis zu 15 Grad. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (91 Wörter) © Elisa Auer

Der Ostermontag wird endlich wieder sonniger und milder. “Der Tag beginnt in Teilen der Obersteiermark noch mit Wolken und Nebel, im Süden zeigt sich abseits von flachen Nebelfeldern die Sonne. Im Laufe des Vormittages setzt sich überall die Sonne durch. Ab Mittag einstehen im Südosten vorübergehend ein paar Wolken, es bleibt aber trocken”, so die Wetterexperten von Geospere Austria. Am Morgen ist es leicht frostig, bis zum Nachmittag kann es 12 bis 15 Grad bekommen.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.