Künstliche Intelligenz: Wird ChatGPT an Schulen bald verboten sein?

Rettung rückte aus

Verletzt: Bursche (13) wurde von Auto erfasst

Rosegg - Ein 13-jähriger Radfahrer wurde am Mittwochabend, dem 19. Juli 2023, in der Ortschaft Frög in der Gemeinde Rosegg von einem Auto erfasst. Er wurde mit der Rettung ins LKH Villach eingeliefert.