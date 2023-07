Die vegane Pizza-Alternative im Test „Das Eggenberg“ serviert Pizza mit Hummus: Kann diese Variante mit dem Original mithalten? Graz - Das Lokal in der Eggenberger Allee 49 ist aufgrund seiner Pizza in aller Munde. Der italienische Klassiker im neapolitanischen Stil kennzeichnet sich vor allem durch den weichen, flaumigen Teig mit breitem Rand. Traditionell kommt sie mit wenig Zutaten aus – Käse, Tomaten und Gewürze dürfen dabei jedoch nicht fehlen. „Das Eggenberg“ bricht mit dieser Tradition, statt Käse gibt´s Hummus. Wir haben diese Alternative für euch getestet! von Elisa Auer 4 Minuten Lesezeit (531 Wörter) WIR SIND GRAZ © Elisa Auer

In der Facebook-Gruppe „Essen in Graz“ hat die Frage nach der besten Pizza eine hitzige Diskussion entfacht – bei so einem emotionalen Thema kein Wunder! Auffallend oft genannt wurde dabei „Das Eggenberg“. Wir ließen uns nicht groß bitten, ein kulinarischer Besuch sollte nicht lange auf sich warten lassen. Neben einigen beliebten Klassikern des italienischen Käsegenusses, werden auch Spezialpizzen angeboten. Für Veganer und Vegetarier dabei besonders beliebt: Die Hummuspizza, belegt mit Gemüse der Saison.

Moderner Stil trifft auf italienische Kulinarik



Zentral gelegen ist „Das Eggenberg“ zwar nicht, aber für eine gute Pizza darf es auch einmal eine etwas längere Anreise sein. Beliebt ist das Lokal vor allem bei Studierenden der FH Joanneum, aber auch umliegende Firmen nehmen dort gerne ihr Mittagessen ein. Das Restaurant ist modern und stilvoll eingerichtet, der Hauptbereich zwar etwas dunkel, dafür aber bietet der Wintergarten einige sonnenreiche Plätze. Bei Schönwetter und sommerlichen Temperaturen wird dann auch der Gastgarten geöffnet. An den Wänden sind lustige Bilder und Sprüche wie „Pizza. Du bist die Liebe meines Lebens“ angebracht. Ein besonderes Highlight ist der rote Pizzaofen, der gleich nach Betreten des Lokals ins Auge sticht. Hier kann der Pizza beim Backen zugesehen werden.

Das kam auf unsere Teller



Ein erster Blick auf die Speisekarte zeigt: An Auswahl mangelt es hier definitiv nicht. Pizza, Burger, Burritos, Bowls, Salate, Snacks und wechselnde Mittagsmenüs. Für meine Begleitung gab es einen Burrito, während ich unbedingt die Humuspizza ausprobieren wollte, da ein solches Exemplar in Speisekarten nicht allzu oft zu finden ist. Bei den Getränken entschieden wir uns für die hausgemachten Limonaden: Erdbeer-Mango und Cranberry-Limette, die angenehm erfrischend, wenngleich auch für meinen Geschmack etwas zu süß waren. Der vegetarische Burrito, für den sich meine Begleitung entschied, die während der Fastenzeit auf Fleisch verzichtete, erntete positives Feedback. Man sieht: Es muss nicht immer Fleisch sein! Auch die Humuspizza, die mit Champignons, grüner Paprika und Tomaten belegt war, konnte punkten! Mit einer klassisch-traditionellen Pizza hatte diese, abgesehen vom Teig, der im Übrigen als wahres Herzstück des Gerichts zu nennen ist, aber nicht viel gemeinsam.

Resümee



Die Pizza im „Das Eggenberg“ besticht auf jeden Fall durch ihren flaumigen Teig nach neapolitanischer Rezeptur! Mir persönlich hat die Hummuspizza wirklich gut geschmeckt, wobei es ruhig etwas mehr Hummus hätte sein dürfen, denn so ohne Tomatensauce und Käse besteht dann doch die Gefahr, dass das teigige Gericht etwas trocken daherkommt. Grundsätzlich finde ich, dass diese Spezialpizza als willkommene Abwechslung zu den traditionellen Varianten zu begrüßen ist. Besonders für Veganer und Vegetarier oder all jene, die etwas experimentierfreudiger sind! Wer jedoch ein großer Liebhaber der klassischen Pizza ist, der dürfe wohl mit einer Margherita besser beraten sein. Egal, auf welche Pizza schließlich die finale Wahl fällt, die Zubereitung des Teiges ist dieselbe und dieser hat mich wirklich besonders überzeugt! Auch das Ambiente des Lokals ist. ansprechend, das Preis-Leistungs-Verhältnis top, der Service freundlich und zuvorkommend. Das einzige Manko ist die Lage. Am Wochenende lässt sich ein Besuch beim nahegelegenen Schloss Eggenberg aber gut mit einem anschließenden Mittagessen kombinieren.