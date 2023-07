Hoher Sachschaden Diebe brachen in LKW ein unter entleerten Dieseltank St. Veit an der Glan - In der Zeit vom 6. bis zum 9. April 2023 haben unbekannte Täter einen versperrten Verschluss am Kraftstofftank eines auf einem Holzlagerplatz abgestellten LKWs gewaltsam aufgebrochen und den vollgetankten Dieseltank vollständig geleert. Es entstand hoher Sachschaden. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (107 Wörter) © 5min.at

Unbekannte Täter haben in der Zeit vom 6. bis zum 9. April 2023 im Bezirk St. Veit an der Glan einen versperrten Verschluss am Kraftstofftank eines auf einem Holzlagerplatz abgestellten LKWs gewaltsam aufgebrochen und den vollgetankten Dieseltank vollständig geleert. Ebenso den direkt neben dem Dieseltank angeschlossenen Tank für das Hydrauliköl. Die Täterschaft brach zudem auch eine Kunststoffbox, die zum Transport für Werkzeug am LKW-Rahmen angebracht ist, gewaltsam auf und stahl das darin befindliche Werkzeug sowie weitere Ersatzteile, die sich am Gelände befanden. Dem Opfer, ein 30-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan, entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.