Gestern Abend Cobra im Einsatz: Bewaffneter Raubüberfall auf offener Straße in Klagenfurt Klagenfurt - Am gestrigen Sonntag wurde ein Mann auf offener Straße mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Eine Fahndung nach den Tätern war bislang erfolglos. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (131 Wörter) © Артем Константинов/ #132440298/ stock.adobe.com

Gestern gegen 20.15 Uhr wurde ein 38-jähriger Mann aus Klagenfurt von drei bislang unbekannten Tätern in Klagenfurt durch Drohung mit einem Messer zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Der Mann fuhr mit seinem Fahrrad am Radweg entlang, als plötzlich ein maskierter Mann vor ihm stand und ihn anhielt. Daraufhin kamen zwei weitere unbekannte Männer von hinten dazu und hielten den Klagenfurter ein Messer an den Rücken. Der Klagenfurter händigte den unbekannten Tätern mehrere hundert Euro aus. Die Täter flüchteten daraufhin von der Örtlichkeit.

Fahndung sofort eingeleitet

Eine sofort eingeleitete Fahndung durch sämtliche Streifen des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt und des Einsatzkommandos Cobra verlief negativ. Der 38-jährige Mann wurde bei dem Überfall nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Klärung des gegenständlichen Sachverhaltes wurden aufgenommen.