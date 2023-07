Gestern Schwerer Wohnungsbrand: 47 Feuerwehrleute kämpften mit den Flammen Leoben - Am gestrigen Sonntag kam es im Bezirk Leoben Stadt zu einem schweren Wohnungsbrand. Das komplette Gebäude musste evakuiert werden. Insgesamt 47 Feuerwehrleute waren im Einsatz. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (189 Wörter) © Freiwillige Feuerwehr Leoben-Stadt

Gestern in den frühen Abendstunden wurden die Freiwilligen Feuerwehren Leoben-Stadt und Leoben-Göß zu einem Wohnungsbrand in Leoben-Lerchenfeld gerufen. Da die Einsatzkräfte schon auf der Anfahrt eine hohe Rauchsäule wahrnehmen konnten wurden sofort weitere Kräfte nachalarmiert. In einer Wohnung im Erdgeschoss des 8-geschossigen Wohnhauses kam es zu einem ausgedehnten Brandgeschehen. Unter Atemschutz bekämpften die Feuerwehren mit einer Schnellangriffsleitung über den Balkon den ausgedehnten Brand. Zur Sicherung wurden mehrere Hochdruckleitungen ausgelegt. Auf Grund der erforderlichen hohen Anzahl an Atemschutzgeräteträgern wurde das Atemschutzfahrzeug der Betriebsfeuerwehr der Voest Alpine Donawitz zusätzlich alarmiert.

© Freiwillige Feuerwehr Leoben-Stadt © Freiwillige Feuerwehr Leoben-Stadt

Gebäude evakuiert

Die Bewohner des Gebäudes waren beim Eintreffen der Feuerwehren von der Polizei bereits aus dem Gebäude evakuiert. Dadurch waren keine Verletzten Personen zu beklagen.„Brand aus“ konnte um ca. 19.25 Uhr ausgegeben werden. In den folgenden Stunden wurden mit Hochdrucklüftern die betroffene Wohnung und das Stiegenhaus rauchfrei gemacht.Abschließend wurde die Wohnung mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Eingesetzt waren: FF Leoben-Stadt, FF Leoben-Göß und BTF Donawitz mit insgesamt 47 Mann und elf Fahrzeugen vier Polizeiautos mit insgesamt acht Mann zwei Rettungsfahrzeuge und ein Notarztfahrzeug mit insgesamt sechs Mann.