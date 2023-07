Am 15. April Zum Vormerken: Bald endet die Winter­reifen-Pflicht Kärnten - Nur noch bis zum 15. April gilt die situative Winterreifen-Pflicht: Das heißt bei Schnee, Matsch und Eis war eine passende Bereifung verpflichtend. Ab diesem Zeitpunkt ist den Autofahrern dann selbst überlassen, ob sie die Reifen wechseln oder doch mit den "M&S" - Reifen ("Matsch und Schnee") weiterfahren. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (57 Wörter) © New Africa/#245992432/stock.adobe.com

Bald endet die situative Winterreifen-Pflicht: Laut Vorschrift gilt diese von 1. November bis 15. April mit dem Zusatz “bei winterlichen Verhältnissen” – Das heißt bei Schnee, Matsch der Eis. An dem Frühlingswetter ist eindeutig zu erkennen, dass Winter sowie auch die dazugehörige Winterreifen-Pflicht beendet sind: Also ran an die Sommerreifen oder einfach die Winterreifen dran lassen.