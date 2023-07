Zeichen setzten Mischwald statt Monokultur: Hier wurden 350 Bäume gepflanzt Grambach - Im steirischen Ort Grambach setzten Mitarbeiter von PIA Automation Austria ein Zeichen für den Klimaschutz. Gemeinsam mit dem steirischen Waldverband wurden am Mittwoch mehr als 350 Mischwald-Bäume gepflanzt. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (339 Wörter) © PIA Automation Austria GmbH

Aktuelle Wetterkapriolen, Dürreperioden sowie Schädlingsbefall wirken sich negativ auf den Waldbestand in der Steiermark aus. Umso dringender war bei PIA Automation Austria der Wunsch, gemeinsam ein nachhaltiges Projekt für den Klimaschutz ins Leben zu rufen. Zu Weihnachten erhielten alle 370 Mitarbeitenden des Unternehmens von der Geschäftsführung eine Baumpatenschaft, um die Wiederaufforstung eines Waldstücks in Firmennähe zu unterstützen. „ Wir wollen uns als steirisches Unternehmen dem Thema Waldsterben nicht verschließen. Das Projekt setzt ein klares Zeichen und soll Bewusstsein für die sich verändernden klimatischen Bedingungen schaffen. Wir müssen gemeinsam daran arbeiten, den Verlust von Wäldern zu reduzieren und sind dazu aufgerufen, unseren Teil dazu beizutragen “, berichtet Nikolaus Szlavik, vorsitzender Geschäftsführer der PIA Automation Austria. Dem Unternehmen ist bewusst, dass Wälder und Umwelt einen unschätzbaren Wert für die Gesellschaft innehaben. Als Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen helfen sie dabei, den Klimawandel zu bekämpfen und dienen als wichtige Ressource zur Wasserspeicherung sowie Bodenstabilisierung.

Projekt « rettet den Wald »