Gestern Nacht Hand eingeklemmt: Feuerwehr musste kurz vor Mitternacht ausrücken Villach - Am gestrigen Ostersonntag kam es kurz vor Mitternacht zu einem Vorfall in einem Mehrparteienhaus. Ein Mann klemmte sich aus noch unbekannter Ursache die rechte Hand bei einer Rollstuhlfelge ein. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (164 Wörter) © HWF

Gegen 23.30 Uhr, in der Nacht auf Ostermontag, forderte ein Team des Roten Kreuzes Villach die Hauptfeuerwache Villach zur Unterstützung bei einer Personenrettung an. In einem Mehrparteienhaus im 7. Stock stürzte ein pflegebedürftiger Mann, aus noch unbekannter Ursache, aus seinem Pflegebett, blieb am Boden liegen und wurde dabei mit der rechten Hand in der Felge des Rollstuhles, welcher neben dem Bett stand, eingeklemmt.

Feuerwehr musste anrücken

Alle Versuche der Sanitäter die Hand selbst zu befreien schlugen fehl. “Als wir mit unserem technischen Zug am Einsatzort eintrafen und mit zahlreichen technischen Geräten in der Wohnung ankamen, wurde eine Befreiung mittels Bolzenschneider, als schnellstes Mittel angeordnet”, so Oberbrandmeister Scharf Alexander, Zugskommandant der Hauptfeuerwache Villach.

Mann wurde befreit

Nach dem Abzwicken zweier Speichen am Rad, konnte der Mann rasch befreit und den Sanitätern zur weiteren Behandlung übergeben werden. Diese verbrachten ihn zur weiteren Abklärung ins LKH Villach. Die Hauptfeuerwache Villach stand mit 3 Fahrzeugen und 12 Mann rund eine halbe Stunde im Rettungseinsatz.