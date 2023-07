Nötigung Frau wurde von Klagenfurter (33) gewürgt und bedrängt Klagenfurt - Gestern kam es nach Alkohlkonsum zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann (33) und einer Frau. Die Frau soll von dem 33-jähirgen gewürgt und bedrängt worden sein. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (125 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Zwei Männer im Alter von 33 und 37 Jahren, beide aus Klagenfurt, nahmen gestern gegen 23.45 Uhr, in Klagenfurt den Wagen einer Angehörigen unbefugt in Betrieb und fuhren anschließend nach Ferlach, um dort eine gemeinsame 32-jährge Bekannte zu besuchen.

Frau gewürgt und bedrängt

Dort kam es nach Alkoholkonsum zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 33-jährigen Mann und der Frau, in deren Verlauf diese bedrängt und gewürgt wurde. Nachdem es den Anwesenden gelang den Klagenfurter aus der Wohnung zu drängen, beschädigte dieser im Stiegenhaus einen Kinderwagen und fuhr anschließend davon. Er konnte nach einer Fahndung in einer Wohnung in Klagenfurt aufgegriffen werden. Die Frau wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Nach Abschluss weiterer Erhebungen wird der Klagenfurter angezeigt.