Preise rückläufig Wohnungsmarkt soll sich 2023 wieder entspannen Steiermark - Der Wohnungsmarkt im Jahr 2022 verzeichnet um -10 % weniger Verkäufe, aber die Preise stiegen um +9 %. Für 2023 werden vielerorts rückläufige Preise erwartet. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (203 Wörter) © Andrea Piacquadio/Pexels

Der Wohnungsmarkt wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wie zum Beispiel der Verfügbarkeit von Wohnraum, der Nachfrage nach Wohnraum, den örtlichen Immobilienpreisen und der wirtschaftlichen Situation. In vielen Städten und Ballungsräumen gibt es derzeit einen starken Mangel an bezahlbarem Wohnraum, was zu steigenden Mieten und Immobilienpreisen führt. Dies soll sich im Jahr 2023 ändern: