Endlich! Holding Graz verzeichnet souveränen Derbysieg Graz - Die HSG Holding Graz gewinnt auch das vierte Steirerderby der Saison und feiert bei der HSG Xentis Bärnbach/Köflach einen klaren 39:28 Sieg. Damit fällt die Entscheidung um das letzte ZTE HLA Meisterligaticket erst am kommenden Samstag. In Graz empfängt man Bregenz Handball, die HSG Xentis Bärnbach/Köflach gastiert bei den BT Füchsen. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (221 Wörter) © Benjamin Wörz

Nach ausgeglichenen ersten Spielminuten startete die HSG Holding Graz nach nur neun Spielminuten voll durch und brachte sich nach sieben Toren in Folge mit 14:6 in Führung. Bärnbach/Köflach war zur Auszeit gezwungen, diese zeigte aber kaum Wirkung und die HSG Holding Graz baute die Führung bis zur 21. Spielminute auf 18:7 aus. Trotz zwischenzeitlicher Unterzahl hielt man die Führung und ging mit einem 22:11 Vorsprung in die Pause. Einzige bittere Nachricht: Rückraumshooter Jozsef Albek musste nach einer Verletzung bereits nach 15 Spielminuten vom Spielfeld.

Souveräner Auswärtssieg

Die HSG Holding Graz machte in Hälfte zwei dort weiter, wo sie Hälfte eins beendete und baute die Führung bei Gastgeber HSG Xentis Bärnbach/Köflach zwischenzeitlich sogar auf +13 aus. 15 Spielminuten vor Ende gab Trainer Rene Kramer dann allen Youngsters Einsatzminuten und setzte den gesamten Kader ein. Am Ende feiert man einen souveränen 39:28 Auswärtssieg.

Nächsten Samstag gehts weiter

Mit dem Sieg macht die HSG Holding Graz wichtige Punkte auf Tabellennachbar BT Auto Pichler Füchse gut und man vertagt die Entscheidung um das letzte Viertelfinalticket in der ZTE HLA Meisterliga auf die letzte Runde im Grunddurchgang. Da trifft die HSG Holding Graz am nächsten Samstag zuhause auf Bregenz Handball. Bei den BT Füchsen gastiert hingegen die HSG Xentis Bärnbach/Köflach.