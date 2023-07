Niederschlag Tschüss Sonne: Am Dienstag überwiegen wieder die Wolken & Regen Steiermark - Bereits am Vormittag setzt in der Obersteiermark Regen ein. Aber auch in der Oststeiermark kann es kurz etwas Niederschlag geben. Die Temperaturen erreichen maximal 9 bis 16 Grad. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (101 Wörter) © 5min.at

Am Dienstag überwiegen wieder die Wolken, die Sonne wird sich kaum zeigen. Schon am Vormittag setzt in der Obersteiermark Regen ein. “Auch in der Oststeiermark kann es kurz etwas Niederschlag geben. Am Nachmittag sinkt die Schneefallgrenze auf 1200m bis 1600m Höhe. Von der West- bis in die Südsteiermark bleibt es untertags noch trocken, am Abend ziehen auch hier ein paar Regenschauer durch”, so die Wetterexperten von Geospere Austria. Am Morgen wird es wieder leicht frostig sein, tagsüber erreichen die Temperaturen maximal 9 bis 16 Grad.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.